Steiermark: Medikamente werden gespeichert

Neue Lage, noch 13 Tage: Nach jahrelangem Anlauf geht am 8. März im Bezirk Deutschlandsberg die E-Medikation in den Vollbetrieb. Ab dann werden die Medikamente der Patienten elektronisch gespeichert; gefährliche Wechselwirkungen sollen so verhindert werden. Bis Anfang Mai folgt die Einführung auch in allen anderen Bezirken der Steiermark.