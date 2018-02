Swen Temmel: Dreharbeiten mit Silvester Stallone

Mittlerweile steht er mit Größen wie Silvester Stallone vor der Kamera. „Die Dreharbeiten für Backtrace waren zuletzt ein großes Erlebnis. Im Film, der im Herbst in die Kinos kommt, spiele ich einen Bankräuber“, erzählt Swen beim kurzen Zwischenstopp auf dem Weg vom Filmfestival in Berlin zurück in die USA. Den Weg zu seinem bisherigen Karriere-Höhepunkt („Das ist schon Champions League“) hat sich der 27-Jährige hart erarbeitet. Schauspiel-Studium in Kalifornien, eine klassische Ausbildung unter anderem mit William Shakespeare-Stücken in London und jede Menge kleine Rollen – „von Kurzfilmen bis zu Werbespots war alles dabei“ – hat er im Rückspiegel. Sein Auskommen verdiente sich der glühende Fan des FC Bayern München bis November des Vorjahres auch als Kellner in Malibu. Dann hat er alles auf eine Karte gesetzt, den sicheren Job gekündigt – und eben die Rolle an der Seite von „Sly“ bekommen.