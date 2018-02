Raucher-Rebellion der Grazer Schwarzen

Der Grazer Gemeinderat hat unlängst zudem eine Petition an den Bund verabschiedet. Darin haben sich alle Parteien für das Rauchverbot in der Gastronomie ausgesprochen – alle, bis auf die Grazer Blauen von Mario Eustacchio. Im Gegensatz zur VP-Graz folgt die FP in Graz also ganz brav der Bundesparteilinie.