Nordkorea lässt Treffen mit Pence platzen

Ein geplantes Treffen von US-Vizepräsident Mike Pence mit Vertretern Nordkoreas am Rande der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang wurde amerikanischen Angaben zufolge in letzter Minute abgesagt. Nordkorea habe das Treffen zunächst hinausgezögert und schließlich platzen lassen, so der Stabschef von Pence, Nick Ayers, am Mittwoch.