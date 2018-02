„Sie werden für falsche Anschuldigungen bezahlt“

Trump: "Ich kenne diese Frau nicht"

Trump bezeichnete Crooks Schilderungen am Dienstag als "weitere falsche Anschuldigung". Er fragte, wer so etwas "in einem öffentlichen Raum tun würde, in dem Sicherheitskameras laufen?" Er kenne diese Frau nicht und habe sie, soweit er wisse, "nie getroffen", twitterte der Präsident. Er warf Crooks zwar nicht direkt und persönlich vor, für ihre Geschichte bezahlt worden zu sein. Trump hielt aber der "Washington Post" entgegen, nicht über Frauen zu berichten, die für ihre Vorwürfe gegen ihn Geld kassierten. In einem Fall sei einer Frau die "Hypothek auf ihr Eigenheim abbezahlt" worden.