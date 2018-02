Labrador „Diego“ halben Schweif abgeschnitten

Wahrsager sollte Tierquäler finden

Ebenfalls noch nicht ausgeforscht sind zwei weitere Tierquäler: In Schenkenfelden war – wie berichtet – Ende Jänner Pony „Bullet“ mit einem Messer am Hals schwer verletzt worden. Und wenige Tage zuvor hatte ein Tierhasser in Schlüsslberg eine trächtige Alpaka-Stute vergiftet, es gibt 5000 Euro „Kopfgeld“. Hier gab’s zwar Hinweise, aber keine zielführenden – so hatte etwa ein Helfer einen Wahrsager zur Ausforschung befragt. Erfolglos...