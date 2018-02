Raub auf Juwelier in Klagenfurt verhindert

Die Zeugin hatte bereits am 15. Februar zwei Verdächtige in der Nähe des Juweliergeschäftes in der Klagenfurter Innenstadt bemerkt. Nach einer Observierung und nachfolgenden Fahndung konnten die Beamten des Landeskriminalamtes am Montag in Klagenfurt zwei Serben (32 und 23 Jahre alt) festnehmen, als diese erneut beim Geschäft aufgetaucht waren. Die Männer wollten mit einem in Graz gestohlenen Audi 80 flüchten.