Cathy Lugner trägt Intimschmuck in Nacktdatingshow

Richard Lugners Ex-Frau Cathy Lugner ist alles andere als g'schamig und peinlich ist ihr auch nichts. Das hat sie Montagnacht in der RTL-II-Skandalshow "Naked Attraction - Dating hautnah" bewiesen. Gemeinsam mit Moderatorin Milka Loff Fernandes begutachtete die 28-Jährige mit Ausrufen wie "Oh my God" oder "Holla, die Waldfee" Penisse, Oberkörper, Muckis und Brustbehaarung von Männern, um sich zum Schluss selbst zu entblättern und nur mit Intimschmuck am Venushügel mit einem der Herren "nacktzuknuddeln".