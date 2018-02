Lugano siegt bei Janko-Debüt! Basel verliert

ÖFB-Teamstürmer Marc Janko hat am Samstag sein Debüt für den FC Lugano gegeben. Der 34-Jährige wurde beim 1:0-Heimsieg seines neuen Klubs in der Schweizer Meisterschaft gegen Grasshoppers Zürich in der Schlussphase eingewechselt (82.). Lugano liegt weiter auf dem vierten Tabellenplatz, die Grasshoppers mit Torhüter Heinz Lindner und Marco Djuricin sind Sechster.