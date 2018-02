Neue Zeiten in Wien: Rot-grünes Kuscheln vorbei

Mindestsicherung evaluieren

Noch am Abend des Landesparteitages am 27. Jänner, bei dem er zum SPÖ-Chef gewählt wurde, sagte Ludwig zur "Krone": "Sicher eine große Herausforderung ist, dass wir den Wirtschaftsstandort Wien durch infrastrukturelle Leistungen unterstützen müssen. Das bezieht sich auch auf die verkehrstechnische Infrastruktur. Und hier meine ich nicht zwingend Radwege, sondern die Nordostumfahrung, die Stadtstraße in der Donaustadt oder auch die dritte Piste am Flughafen."