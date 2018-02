Hofer: Annäherung an Moskau mit Breitspurbahn

Nach wochenlangen Vorbereitungen trifft Russlands Verkehrsminister gemeinsam mit dem Chef der russischen Staatsbahn am kommenden Mittwoch bei Hofer in Wien ein. Das ist vor allem einmal ein politisches Signal der Annäherung an Moskau nach der seit drei Jahren laufenden EU-Sanktionenpolitik gegen Russland. Die von Wirtschaftskreisen immer wieder kritisierten Sanktionen waren in Brüssel im Jänner 2014 wegen des Ukraine-Konflikts gegen Russland verhängt worden.