Flock nach erstem Tag nur knapp hinter Gold!

YES! Janine Flock liegt vor den zwei entscheidenden Läufen des olympischen Skeleton-Bewerbs voll auf Medaillenkurs! Die 28-jährige Tirolerin liegt zur Halbzeit im Eiskanal in Pyeongchang/Alpensia an der zweiten Stelle, nur zwei Hundertstel trennen sie von der Deutschen Jacqueline Lölling. Die britische Sotschi-Olympiasiegerin Elizabeth Yarnold ist mit einer Zehntelsekunde Rückstand Dritte.