Red Bull Salzburg trifft auf angeschlagene Basken

Es scheint, als würde man den Gegner aus San Sebastian am Golf von Bizkaya zu einem relativ günstigen Zeitpunkt erwischen. Seit 17. November hat der Traditionsclub in zwölf Ligapartien nur neun Punkte geholt, rutschte von Platz sieben auf den 14. Rang zurück, schied zudem im Cup gegen Drittligist Lleida aus. Am Sonntag kassierte Sociedad nach einer kleinen Trendumkehr (5:0 gegen La Coruna) ein 2:5 gegen Real Madrid. "Wir lassen uns von der Tabelle der spanischen Liga nicht blenden", betonte Salzburgs Coach Marco Rose. "Wir wissen, dass wir auf einen spielstarken Gegner treffen, der in einer der besten Ligen der Welt permanent gegen Topteams spielt."