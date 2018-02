Spielepublisher THQ Nordic schluckt Koch Media

Knalleffekt in der Spielebranche: Der schwedische Publisher THQ Nordic schluckt für 121 Millionen Euro die Tiroler Firma Koch Media mit Sitz in Höfen im Außerfern. Grund für den Verkauf war laut Medienberichten, dass sich Firmengründer und 90-Prozent-Eigentümer Franz Koch zur Ruhe setzen will. Auch seine Kinder seien an einer Übernahme nicht interessiert, hieß es.