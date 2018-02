Sorgen bei Matthias Mayer vor der Abfahrt

Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen aus Deutschland wird am Donnerstag (3.30 Uhr MEZ) die alpine Olympia-Abfahrt in Jeongseon eröffnen. Als erster Österreicher an der Reihe ist Titelverteidiger Matthias Mayer, der sich für die Nummer 11 entschied. Wegen eines Blutergusses ist der Start des Kärntners aber noch nicht sicher. Hannes Reichelt, Max Franz und Vincent Kriechmayr haben die Nummern 15 bis 17.