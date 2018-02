Arbeiter von Baumstamm am Kopf getroffen

Ein 30-jähriger Einheimischer ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Jenbach in Tirol (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war der Mann gerade dabei, Baumstämme von einem Holzwaggon abzuladen, als einer der Stämme aus einer Höhe von rund dreieinhalb Metern vom Waggon rutschte und ihn am Kopf traf.