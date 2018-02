Gleichzeitig krank: Firma kündigt zehn Mitarbeiter

Dass zwölf Mitarbeiter eines großen Unternehmens in Oberösterreich Ende 2017 gleichzeitig in den Krankenstand gegangen sind, sieht der Dienstgeber als "Arbeitsboykott" wegen zuvor angeordneter Überstunden. Durch die Aktion seien ihm Kosten in der Höhe von 250.000 Euro entstanden, berichtete die Wirtschaftskammer Oberösterreich am Montag. Zehn der Betroffenen seien gekündigt worden, zwei hätten das Dienstverhältnis selbst gelöst.