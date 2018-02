Toronto und Pöltl feiern 5. Sieg hintereinander!

Bevor der Ligabetrieb wegen des All-Star-Wochenendes eine Pause einlegt, stehen für Toronto noch zwei Spiele auf dem Programm. In der Nacht auf Mittwoch sind Pöltl und Co. Gastgeber für Miami Heat, nur 25 Stunden später treten sie bei den Chicago Bulls an. Alles in allem eine sehr gute Zeit für Pöltl und Toronto. Wie gut es Pöltl geht, sehen Sie hier bei einer der schönsten Dunks von Pöltl gegen die Knicks am Freitag.