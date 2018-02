Kim Cattrall bricht mit Sarah Jessica Parker

Nach jahrelangen Berichten über Spannungen am Set von "Sex and the City" hat Kim Cattrall nun in aller Öffentlichkeit mit Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker gebrochen. "Ich brauche weder deine Liebe, noch deine Unterstützung in dieser tragischen Zeit, Sarah Jessica Parker", schrieb die 61-jährige Darstellerin der "Samantha Jones" am Samstag auf Instagram. Cattralls Bruder war zuvor tot aufgefunden worden. Parker hatte ihr über die sozialen Netzwerke kondoliert.