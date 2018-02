Skispringen: Lange Pausen, Kälte & leeres Stadion

Knapp drei Stunden hat sich der Normalschanzenbewerb der Skispringer (hier alle Infos zum Ergebnis) am Samstag bei den Olympischen Spielen hingezogen. Bei langen windbedingten Pausen, gefühlten minus zwanzig Grad und einem fast leeren Stadion kam nach Mitternacht kaum noch Stimmung auf. Mit dem Deutschen Andreas Wellinger gab es zumindest keinen Zufallssieger. Nochmals so einen Bewerb in Alpensia wünscht sich aber niemand.