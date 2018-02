ÖSV-Adler gehen leer aus - Wellinger Olympiasieger

Ergebnis:

1. Andreas Wellinger (GER) 259,3 Pkt. (104,5 m/113,5 m)

2. Johann Andre Forfang (NOR) 250,9 (106,0/109,5)

3. Robert Johansson (NOR) 249,7 (100,5/113,5)

4. Kamil Stoch (POL) 249,3 (106,5/105,5)

5. Stefan Hula (POL) 248,8 (111,0/105,5)

6. Daniel-Andre Tande (NOR) 242,3 (103,5/111,5)

7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 240,8 (108,0/108,0)

8. Markus Eisenbichler (GER) 240,2 (106,0/106,5)

9. Richard Freitag (GER) 240,0 (106,0/102,5)

10. Karl Geiger (GER) 236,7 (103,5/105,0)

11. Simon Ammann (SUI) 236,6 (105,0/104,5)

12. Peter Prevc (SLO) 234,3 (98,5/113,0)

13. Stefan Kraft (AUT) 233,6 (103,5/103,0)

14. Wladimir Zografski (BUL) 226,5 (101,5/108,5)

15. Andreas Stjernen (NOR) 225,8 (104,0/103,5)

16. Tilen Bartol (SLO) 220,8 (106,0/102,0)

17. Michael Hayböck (AUT) 219,7 (99,5/103,0)

18. Kevin Bickner (USA) 217,4 (109,0/98,5)

19. Maciej Kot (POL) 217,0 (99,0/102,0)

20. Daiki Ito (JPN) 214,7 (103,0/102,0)

21. Noriaki Kasai (JPN) 213,3 (104,5/99,0)

22. Gregor Schlierenzauer (AUT) 212,2 (102,5/99,5)

23. Manuel Fettner (AUT) 211,7 (96,5/105,5)

24. Denis Kornilow (OAR) 209,6 (107,5/96,5)

25. Roman Koudelka (CZE) 209,2 (98,0/103,0)

26. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 208,1 (103,5/98,5)

27. Jonathan Learoyd (FRA) 207,9 (98,5/100,5)

28. Jernej Damjan (SLO) 201,3 (97,0/95,5)

29. Gregor Deschwanden (SUI) 185,3 (99,5/91,5)

30. Jewgenij Klimow (OAR) 168,2 (94,5/81,5)