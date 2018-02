Dringend neues Obdach für Tierasyl gesucht

Insgesamt 15 Jahre lang war der Assisi-Hof die erste Adresse für gerettete Tiere in und rund um Salzburg. „Fast alle Fälle, die von uns aufgenommen wurden, kommen zuerst hier her. Wir hatten auf dem Gelände die besten Voraussetzungen, um verletzte Tiere zu pflegen und traumatisierten Vierbeinern den nötigen Freiraum für ihre Erholung zu geben. Danach haben wir immer eine neue Familie für unsere Schützlinge gesucht. In Fällen, wo sie nicht mehr vermittelbar waren, durften die Tiere hier einen schönen und artgerechten Lebensabend genießen“, zieht Tierretter Uwe Gottschalk Bilanz.