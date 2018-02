„Mission AMADEE-18“: Ein weiterer Schritt zum Mars

"Macht uns stolz während Eures Aufenthaltes am roten Planeten", gab die Flugdirektorin Laura Zanardini in Innsbruck dem Field-Commander in der Dhofar-Wüste im Oman noch via Telefon mit. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Oman für die Teilnehmer der Mission AMADEE-18 zum Mars. Die Spannung zuvor war groß. Um 10.53 Uhr hieß es von Seiten des Flight-Director und ÖWF-Vorstandsmitglied Reinhard Tlustos, dass man "kurz vor der Landung" stehe. Diese glückte in der Folge ohne Probleme - das Team war am simulierten Roten Planeten angekommen.