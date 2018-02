Melanie Griffith: Glamour geht aber anders!

Sie ist der glanzvolle Opernball-Aufputz von Richard Lugner, doch Melanie Griffith scheint für ihren Auftritt am Ball der Bälle eher Trauer zu tragen. Glamour geht um einiges anders! In einer hochgeschlossenen, schwarzen Robe des verstorbenen Designers Alaïa sowie mit einer auffälligen Halskette zeigte sich die Hollywood-Ikone am Donnerstagabend im Grand Hotel in Wien vor der wartenden Presse. Auf den Abend in der Staatsoper freute sich die 60-Jährige aber dennoch sehr.