Wieso schnappst du nicht völlig über, Kevin Danso?

sportkrone.at: Was ist das für ein Gefühl gewesen, erstmals in der Bundesliga aufzulaufen, noch dazu vom Start weg – und letztlich über die gesamte Spielzeit? Wie nervös warst du in den Stunden vor dem Match?

Danso: Klar war ich nervös vor dem Spiel! Ich glaube, in diesem ersten Spiel war ich aber deutlich nervöser als bei den anderen Bundesliga-Partien, welche ich danach gemacht habe. Aber man muss sich halt so konzentrieren, dass man gar nicht darüber nachdenkt. Man will einfach eine gute Leistung zeigen – und ich glaube, das habe ich an dem Tag hingekriegt.