Am Wochenende gönnt sich Winter wieder eine Pause

Am Dienstag ziehen von Westen her einige Wolken durch, vor allem im Südosten kann es auch zeitweise ein wenig schneien. Die Schneefallgrenze sinkt dabei im Lauf des Tages bis in die Niederungen. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand auch lebhaft aus West bis Nord. Von minus zehn bis minus ein Grad in der Früh klettern die Temperaturen tagsüber auf minus zwei bis plus vier Grad.