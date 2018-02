Lindsey Vonn sendet „Hilferuf“ aus dem Flugzeug

Lindsey Vonn gilt als heiße Gold-Kandidatin bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang - dabei hat man sich am Mittwochabend schon ernsthaft gefragt, ob sie dort überhaupt jemals ankommen würde. Vor ihrem am Mittwochnachmittag geplanten Flug von München nach Seoul herrschte pures Chaos. Stundenlang gab's keine Starterlaubnis, später mussten alle Passagiere das Flugzeug verlassen. Lindsey setzte via Twitter sogar einen "Hilferuf" ab.