Pflegeheim-Offensive in der Steiermark geht weiter

Kurz vor Weihnachten wurde das neue Landespflegezentrum in Mürzzuschlag eröffnet, am Mittwoch war dann Mautern an der Reihe. Der 14,5 Millionen Euro teure Neubau befindet sich auf dem Areal des alten Pflegezentrums. Der Altbau wird abgerissen, dort entsteht bis Sommer eine Parkanlage.