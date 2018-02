Zertrümmertes Nasenbein nach Nein zu Sex-Abenteuer

Nach Attacke bedroht

Wie sich herausstellte, hatte sie in der Nacht in einem Lokal in der Bogenmeile eine fatale Bekanntschaft gemacht. Ein immer wieder als Türsteher arbeitender Serbe machte ihr offenbar schöne Augen und nahm sie mit zu sich nach Hause. Dort soll ihr der 37-Jährige dann gegen den Willen an die Wäsche gegangen sein. „Als ich mich gewehrt habe, hat mich der Mann an den Haaren gezerrt und mir mehrere Faustschläge versetzt. Doch ich konnte flüchten“, erklärte die Putzfrau kurz nach der Tat bei der Polizei. „Wenn du mich anzeigst, schlage ich dir die Schnauze ein“, soll er ihr noch nachgerufen haben.