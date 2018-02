Endgültig fix! Marc Janko wechselt zum FC Lugano

Für Janko ist es eine Rückkehr in die Schweiz - und er hat sehr gute Erinnerungen an seine damalige Zeit. Von 2015 bis 2017 hatte er erfolgreich für den FC Basel gespielt. In seiner ersten Saison traf er in der Liga in 20 Spielen 16 Mal, 2016/17 waren es 13 Tore in 24 Partien. Alle Pflichtspiele zusammengerechnet brachte es der Niederösterreicher auf 34 Treffer für den Schweizer Serienmeister, mit dem er auch das Double gewann.