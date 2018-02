Deutsches Material in Assads Giftgas-Raketen

Firmenchef Uwe Assmuth meinte gegenüber bild.de: "Wir sind erschüttert darüber, dass der Pressspan PSP 3040 offenbar in Motoren zum Einsatz kam, die in Kriegswaffen verbaut werden. Der Einsatz von Giftgas ist menschenverachtend und wird von uns aufs Schärfste verurteilt." Normalerweise käme ihr Material in Kleinmotoren für Haushaltsgeräte und Automobilanwendungen zum Einsatz und sei durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle genehmigt. Assmuth gab bekannt, dass sein Unternehmen die jüngsten Ereignisse in Syrien zum Anlass nehme, die Lieferbeziehungen zu den Kunden "einer ernsthaften Prüfung zu unterziehen".