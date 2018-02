Hund verwahrlost: Anzeige gegen Sachwalter

"Der Hund geht mich nichts an, lasst ihn einschläfern. Der ist eh schon alt!" Mit diesen Worten ließ der Sachwalter der 70-Jährigen alle Bitten der Dorfbewohner, sich um den süßen kleinen Kerl zu kümmern, ungerührt an sich abprallen. Erst als jetzt eine Betreuerin der Pensionistin Alarm schlug und die Amtstierärztin aktiv wurde, kam "Sammy" in gute Hände. "Unser vernachlässigter armer Schützling erholt sich nur sehr langsam", schildern Tierschützer.