Räubertrio stürmt Handyshop mit Maschinenpistole

Während der 57-Jährige am Freitagabend in den Lauf einer Maschinenpistole blickte, schlugen die Komplizen des Räubers die Verkaufsvitrinen ein und rafften Handys an sich. "Ich hörte, wie das Glas der Regale zersplitterte, und plötzlich war der Spuk vorbei", so der Verkäufer weiter. Der Coup dauerte 30 Sekunden. Nach dem Raubzug flüchteten die maskierten Kriminellen in unbekannte Richtung. Es wurde niemand verletzt.