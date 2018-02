Bewaffneter Stalker wollte Lana Del Rey entführen

Bereits im Vorfeld soll der 43-Jährige in sozialen Netzwerken Drohnachrichten an die bildhübsche Sängerin verschickt haben, berichtete der "Orlando Sentinel". So soll er darin seine Angebetete als "meine Königin" bezeichnet haben, mit der er fortan ein "gemeinsames Leben" führen wolle. Zuschlagen wollte der Verdächtige offenbar im Zuge des Konzerts am Freitagabend: Ab diesem Tag, so schrieb er, würde die 32-Jährige "für immer mein" sein.