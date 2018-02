EU will frühere Beitritte der Westbalkan-Staaten

Bei den sechs Westbalkan-Staaten handelt es sich um Serbien, Montenegro, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Albanien und den Kosovo. Serbien und Montenegro könnten aus Sicht der EU-Kommission bereits 2025 der Union beitreten, berichtete die "Welt" am Sonntag. "Mit einem starken politischen Willen, der Umsetzung von Reformen und der noch ausstehenden Lösung von Streitigkeiten mit Nachbarn sollten Montenegro und Serbien bis 2025 für eine Mitgliedschaft bereit sein", heißt es demnach in dem Dokument. Dieses wird am Dienstag in Straßburg offiziell vorgestellt.