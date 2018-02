Greiderer bei Sieg von Schmid in Hakuba Sechster

Der Norweger Jan Schmid hat seinen Rückstand auf den Gesamtweltcupführenden Akito Watabe bei der Olympiageneralprobe der Nordischen Kombinierer verkürzt. Schmid feierte am Sonntag in Hakuba seinen dritten Saisonerfolg. Der am Vortag siegreiche Watabe wurde hinter dem Esten Kristjan Ilves Dritter. Bester Österreicher war in Abwesenheit vieler Olympiateilnehmer erneut Lukas Greiderer als Sechster.