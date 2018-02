Schauspieler Rolf Zacher verstorben

Zacher hat in mehr als 200 deutschen Fernsehfilmen und Serien gespielt. Mit der Rolle des Kleinganoven Henry in "Endstation Freiheit" aus dem Jahr 1980 wurde der gebürtige Berliner einem größeren Publikum bekannt und erhielt zwei Jahre später den deutschen Bundesfilmpreis in Gold. Zacher war auch Synchronsprecher für Robert de Niro und Nicolas Cage.