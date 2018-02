Landarzt aus Leidenschaft

„Für mich ist es der perfekte Arbeitsplatz“, sagt Uwe Bauer-Schartner. Und widerspricht damit allem, was derzeit in der Branche „Trend“ ist. „Ich kann hier meinen Beruf in seiner ganzen Fülle ausleben. Das Leistungsspektrum ist sehr breit, einfach weil man hier für alles zuständig sein muss. Außerdem habe ich eine Familie mit zwei kleinen Kindern, denen gefällt es hier und es geht ihnen am Land weit besser als in der Großstadt“, betont der 39-Jährige.