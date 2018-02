Der große Ansturm auf den Innsbrucker Flughafen

Bis zu 15 Flüge täglich von Tirol nach London

Aktuell kommt man von Innsbruck aus in 25 verschiedene Destinationen. Großbritannien ist der Hauptmarkt. Es gibt fast keinen großen Flughafen, der nicht von Innsbruck aus angeflogen wird. „Darunter sind auch vier der fünf Airports in London“, erklärt der Flughafen-Geschäftsführer. Bis zu 15 Flieger steuern von Innsbruck aus die britische Metropole an den Samstagen an. Unter der Woche gibt es zumindest drei tägliche Innsbruck-London-Flüge. „Am Samstag kommen 70 Prozent der 18.000 Passagiere aus England“, sagt Pernetta.