Windenergie soll noch mehr Atomstrom „verblasen"

Bereits nahezu 700 Windräder drehen sich in Niederösterreich. 44 davon wurden im vergangenen Jahr errichtet. Das sind zwei Drittel aller Anlagen, die 2017 in Österreich gebaut worden sind. „Damit sind wir Spitzenreiter“, freuen sich die heimischen Sprecher der Branche. Das schlägt sich in der Energiebilanz nieder: Immerhin werden hierzulande 29 Prozent des Strombedarfs sozusagen vom Wind gedeckt.