Schülerin löste fatale Schüsse unabsichtlich aus

Auch am selben Tag Waffenkontrolle an der Schule

Wie die Zwölfjährige an die Waffe gekommen war und wieso sie sie mit zur Schule genommen hatte, ist noch unklar. "Das müssen wir herausfinden", hieß es von der Polizei. Waffenbesitzer hätten schließlich die gesetzliche Pflicht, ihre Waffen so zu sichern, dass Kinder und Jugendliche nicht an sie herankommen können. Zudem würde es an den Middle und Highschools des Bezirks Metaldetektoren und unangekündigte Waffenkontrollen geben. So gab eine 13-jährige Schülerin an, dassam Donnerstag eine solche Kontrolle stattgefunden habe. Die Mittelschule nördlich des Stadtzentrums von Los Angeles hat rund 370 Schüler.