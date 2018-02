Sonnwendjoch: Doppelsessel als billigste Variante

Attraktion am Berg

Sinn macht ein Lift nur, wenn am Berg ein Angebot (Erlebnisweg usw.) entsteht. Dazu hält sich der Verein um Sepp Kreidl noch bedeckt. Allerdings soll man EU-Fördergelder in Aussicht haben. Zur Finanzierung wird neben Gemeinden und TVB ein Beteiligungsmodell angestrebt. Ebenso zentral wird die Frage: Wird der neue Lift rentabel?