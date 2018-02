GB: Minister will wegen Verspätung zurücktreten

May: "Sein Rücktritt wird abgelehnt"

Empörte Rufe wie "No!" hallten nach diesem unerwarteten Abgang durch den Westminster-Palast. Auch Premierministerin May wollte von diesem Angebot nichts wissen. Aus der Downing Street hieß es gegenüber dem "Guardian": "Sein Rücktritt wird abgelehnt, weil er als unnötig angesehen wird." Auch die Fragestellerin, Baroness Ruth Lister, will, dass Lord Bates sein Amt behält: "Von allen Ministern ist er der letzte, den ich zum Rückzug bewegen möchte."