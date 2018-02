H&M ruft Kindersocken mit „Allah-Symbol“ zurück

Schon wieder Ärger für H&M: Nach dem Wirbel um eine als rassistisch angesehene Werbung für einen Kapuzenpullover stehen jetzt Kindersocken des Modeunternehmens in der Kritik. Grund dafür ist, dass deren Motiv angeblich an die arabische Schreibweise für "Allah" erinnert. Der Modekonzern reagiert - in den Augen vieler jedoch übertrieben.