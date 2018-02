Afghane hatte Schulden, Tschetschene sticht zu

Kurz vor 14 Uhr bezahlte am Mittwoch die Betreuerin in Dietach das Verpflegsgeld an die Asylwerber aus. Der Tschetschene (61) griff nach den Scheinen, die für den Afghanen gedacht waren, wollte einen Teil davon "abgreifen". Motiv: Der 21-Jährige habe bei ihm Schulden.