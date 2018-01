Gerüchte um das Aus von Radiosender FM4

Wesentlich kryptischer gab sich ORF-Stiftungsrat Norbert Steger, der für die FPÖ im Gremium sitzt, auf Rückfrage der Wochenzeitung. Er sagte, dass die türkis-blaue Koalition laut Regierungsprogramm keine Sender privatisieren will, Einstellungen aber "rein theoretisch denkbar" wären. Laut Steger werde man nach Ostern eine Arbeitsgruppe einberufen und dann "weitersehen". Als Begründung sei auch eine "Nichterfüllung des Bildungsauftrags" angegeben worden. Medienminister Gernot Blümel will sich an den Spekulationen um eine Einstellung von FM4 nicht beteiligen. Aus seinem Büro hieß es: "Der ist eines von sehr vielen Gerüchten, die derzeit zu medienpolitischen Fragen umgehen. Wir wollen uns aber mit medienpolitischen Inhalten, nicht mit Gerüchten ohne Grundlage beschäftigen."