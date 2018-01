Gerüchte um Standort: Widerstand gegen Gefängnis

Anrainer hätten die Justizanstalt in Krems-Stein lieber heute als morgen geschlossen. Tatsächlich sucht man im Ministerium schon nach neuen Standorten. Wie berichtet, kommt neben dem Truppenübungsplatz Allentsteig auch ein Areal neben der Kaserne Mautern in Frage. Ob das für die Gemeinde eine gute Sache ist, darüber scheiden sich die Geister. Es ist von einem Sicherheitsrisiko die Rede – und auch von negativen Auswirkungen für den Ruf des Tourismusortes. Andererseits brächte das Gefängnis viel Geld in die Gemeindekasse.