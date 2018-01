Ein exzentrischer Modezar: „Der seidene Faden“

Wie Regisseur Paul Thomas Anderson hier der Kunstfertigkeit des Nähens und Drapierens detailbesessen huldigt, betört das Auge. Höchst unterhaltsam zudem, wie sich sein Star Daniel Day-Lewis, mit dem er bereits "There Will Be Blood" drehte, mit höflicher Arroganz wappnet, führt Amor ihn doch auf ein bislang unbekanntes Terrain.