Super-Bowl-Star Tom Brady "hat Eier aus Stahl“!

"Während AFL-Rivale Aleks Milanovic bei der Vikings-Feier im Marriott Hotel den Patriots um Superstar Tom Brady die Daumen drückt. „Den ich als 13-jähriger Rotzbub hasste, als er 2005 die besten Eagles schlug. Dann sah ich seine Doku ’Mr. Irrelevant‘ (Anm: Letzter Draft-Pick) – der Typ hat Eier aus Stahl! Holt er seinen sechsten Titel, ist er endgültig der Größte aller Zeiten“, so der O-Liner. Der, wie Azim bei einem Miami-Trip, in seiner Uni-Zeit das irre (Fan-) Spektakel zum Super Bowl in den Staaten erlebte: „Massen auf den Straßen, Hupkonzerte am A... der Welt. Ein anderes Universum – auch wenn man hier Hotdogs serviert.“