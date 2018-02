Promi-Mütter, die gerne zu tief ins Glas schauen

Sohn Brooklyn musste seine angetrunkene Mutter 2016 nach der New Yorker Fashion-Week sogar einmal ins Taxi lotsen. Ganz schön viel, was sie ihren Kindern damit zumutet. Die soll es zudem nerven, dass die Ex-Sängerin andauernd Kaffeebohnen kaut. Diese sollen nicht nur den Appetit hemmen, sondern vorm gefürchteten Kater am nächsten Morgen schützen. Ehemann David Beckham dürfte über das eine oder andere Gläschen seiner Frau hinwegsehen. Immerhin verbringt er ebenfalls gerne weinselige Abend mit ihr. 2012 - so wird es erzählt - soll das Paar in London einmal drei Flaschen Rotwein vom Feinsten im Wert von 2000 Euro vernichtet haben: einen Chateau Margaux Grand Vin 1995, gefolgt von einem Chateau Lafleur Pomerol 2006 und einem Chateau Cheval Blanc 2012 Premier Grand Cru Classé.